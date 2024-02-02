В Ленобласти купили рекордное число квартир в новостройках с 2019 года

На первичном рынке реализовано 24,4 тыс. квартир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Продажи квартир в новостройках Ленобласти стали рекордными за последние пять лет. В 2023 году было продано 24,4 тыс. квартир, сообщили в пресс-службе консалтингового центра "Петербургская Недвижимость".

"В 2023 году на первичном рынке Ленинградской области было реализовано 24,4 тыс. квартир. Это рекордное значение за последние пять лет", - говорится в сообщении.

По сравнению с 2022 годом количество сделок выросло на 23%. Средняя площадь реализованной квартиры сохраняется последние годы на уровне 40 кв. м. Для сравнения в Петербурге этот показатель составил 42 "квадрата".

Директор "Петербургской Недвижимости" Ольга Трошева подчеркнула, что средняя цена квартиры в пригороде составляет 6 млн рублей, а в спальных районах Петербурга - около 9 млн рублей.

"Жилые комплексы областных локаций привлекательны для покупателя за счет более доступного предложения по цене. Средняя цена квадратного метра предложения в областных проектах на конец 2023 года на 37% ниже в сравнении с Петербургом: 147 тыс. против 235 тыс. рублей за кв. м" - отметила она.

Наиболее активно пополнялось предложение в локациях Бугры-Мурино, Новосаратовка и Новоселье - более 18 тыс. квартир, то есть свыше половины нового предложения.