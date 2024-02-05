В Госдуму внесли законопроект об упрощенной регистрации домов на несколько семей

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что сведения о таких объектах будут вноситься в ЕГРН на основании техпаспортов или оценочной документации

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Законопроект об упрощенном оформлении в собственность домов, поделенных для проживания нескольких семей, и хозяйственных построек внесен в Госдуму. Об этом заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Авторами инициативы также стали первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Законопроект мы условно разделили на блоки. В первом речь идет об упрощенной регистрации хозяйственных построек на дачных участках, [это] бани, сараи, летние кухни. Сейчас для этого требуется выполнение кадастровых работ, подготовки декларации об объекте и так далее. Мы предлагаем упрощенный порядок, чтобы граждане тратили меньше времени и финансов на регистрацию таких объектов", - сказал Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба депутата.

По его словам, сведения о таких объектах будут вноситься в ЕГРН на основании техпаспортов или оценочной документации. При этом необходимо соблюдать следующие условия: до 1 января 2013 года постройки были учтены в техническом или государственном реестре домовладения, а также у человека должно быть право на соответствующий земельный участок, отметил глава комитета Госдумы.

"Во втором блоке проекта закона речь идет об упрощении порядка регистрации домов, поделенных для проживания нескольких семей. В 1960-1970-х годах зачастую людям предоставляли дома под одной крышей и с общей стеной. У каждой части дома свой отдельный вход, своя организация пространства и свои хозяева. Сегодняшняя проблема заключается в том, что у таких домов общая стена и общие коммуникации, зачастую и один земельный участок, в связи с чем есть определенные проблемы в регистрации прав. Предлагается распространить упрощенный механизм и на двухсемейные дома, построенные до 14 мая 1998 года", - добавил Крашенинников.

Также в законопроекте предлагается сделать механизм по общему имуществу в нежилых зданиях по аналогии с многоквартирными домами - при поступлении первого заявления на нежилое помещение или машино-место сразу вносить запись о праве общей собственности на общее имущество. Таким образом, не потребуется отдельных заявлений и уплаты госпошлины, передает пресс-служба.