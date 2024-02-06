Около 3,8 млн кв. м жилья построят в России по итогам торгов ДОМ.РФ в 2023 году

В топ-5 регионов - лидеров по числу состоявшихся торгов вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. ДОМ.РФ в 2023 году реализовал на торгах участки под строительство около 3,8 млн кв. м жилья на территории России, число состоявшихся аукционов и конкурсов за год выросло на 19%. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

"В 2023 году ДОМ.РФ по итогам 212 состоявшихся торгов по реализации неиспользуемой федеральной собственности передал инвесторам около 1,3 тыс. га земли в 56 регионах. На них планируется построить около 3,8 млн кв. м жилья, а также иные объекты", - говорится в материалах. Отмечается, что число состоявшихся аукционов и конкурсов в сравнении с 2022 годом выросло на 19%, прирост по реализованным площадям составил 71%.

В топ-5 регионов - лидеров по числу состоявшихся торгов вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область. Среди лидеров по площади реализованной недвижимости - Свердловская (252 га), Волгоградская (147 га), Рязанская (119 га), Липецкая (88 га), а также Смоленская области (83 га).

Среди состоявшихся - 21 аукцион на право реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). По их итогам инвесторам будут переданы в аренду 587 га под строительство почти 2,9 млн кв. м жилья с сопутствующей инфраструктурой в 19 регионах. Также в прошлом году состоялись аукционы "за долю" в шести регионах по участкам общей площадью 314 га, на которых планируется построить около 575 тыс. кв. м жилья.

"Торги ДОМ.РФ по реализации неиспользуемого федерального имущества неизменно вызывают большой интерес со стороны инвесторов, вкладывающих средства в развитие территорий, на которых они работают", - цитируется в сообщении директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

ДОМ.РФ с 2008 года является агентом Российской Федерации по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых федеральных земель и участков.