В районе Раменки началось строительство детского сада

Завершить возведение объекта намерены в 2025 году

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Возведение здания детского сада началось в районе Раменки на западе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Раменки начали строить здание детского сада, оно рассчитано на 150 детей. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Завершить строительство планируем в 2025 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что здание детского сада будет расположено в районе пересечения улицы Минской с Киевским направлением Московской железной дороги, рядом с жилым комплексом. В здании будут оборудованы физкультурный зал, многофункциональный музыкальный зал, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт, пищеблок полного технологического цикла. Также в садике будут созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

"За счет средств городского бюджета в Западном округе столицы мы ведем строительство пяти объектов образования на 1,9 тыс. мест: двух школ, двух учебных корпусов и одного детского сада", - добавил Загрутдинов.