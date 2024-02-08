В Хабаровске под перспективную жилую застройку отвели 700 га земли

Общий градостроительный потенциал этих территорий составляет более 3 млн кв. м

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Хабаровск, на который приходится основной объем ввода жилья в Хабаровском крае, продолжит увеличивать темпы строительства домов. В перспективе будет застроено 39 площадок на 700 га, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров.

"У нас в рамках плана комплексного развития территории в Хабаровской агломерации определены 39 площадок, это более 700 га земли, 21 площадка уже в работе. Общий градостроительный потенциал всех этих участков - более 3 млн кв. м. Это такой задел. Наша задача - выстроить развитие инфраструктуры таким образом, чтобы не жилье развивалось в первую очередь, а чтобы инфраструктура позволяла строить жилье", - сказал Сунгуров.

Уже сейчас в Хабаровске в процессе строительства единовременно находится около 1 млн кв. м жилья. Развиваются северная и южная части города, микрорайон Ореховая сопка, район улицы Брянской, ДОМ.РФ собирается разыгрывать площадку у Связной, это 210 га земли, определены площадки под "Дальневосточный квартал" и другие, отметил зампред.

"Важно действовать на опережение. Мы можем коробки построить, но детям надо где-то учиться, где-то проводить время, дошкольные учреждения нужны. Мы посчитали, нам необходимо на инженерную инфраструктуру порядка 49 млрд рублей, а на социальную - 60 млрд. Здесь прибегаем к различного рода инструментам, в том числе к механизму концессии", - сказал Сунгуров.

Так, например, в районе улицы Брянской нужно построить школу и три детских сада. Застройщики в этом вопросе рассчитывают на государство. "Но это должна быть дорога с двусторонним движением, часть социальной нагрузки компании могут брать на себя", - подчеркнул зампред.

Больше жилья

В прошлом году Хабаровский край побил рекорды в строительной отрасли, было введено 578 тыс. кв. м жилья, это и многоквартирные, и частные дома. "Задача на этот год - 650 тыс. кв. м. Мы видим хорошую динамику - в 2022 году сдалось 327 тыс. кв. м. В чем причина? Бизнес идет и вкладывает потому, что есть спрос, а спрос есть в том числе потому, что выстроена система. Есть стабильность и порядок, есть активная работа с инвесторами", - сказал Сунгуров.

Помимо этого, в крае действуют различные программы социальных выплат. Оказывается помощь с приобретением жилья многодетным семьям, сиротам и другим категориям, есть дальневосточная ипотека, программы, стимулирующие индивидуальное жилое строительство.

"Если человек берет ипотеку на строительство индивидуального дома, ему субсидируется четыре процентных пункта. Беспрецедентные меры, такого нет нигде. На Дальнем Востоке точно. Все это "греет" рынок. Но есть и обратная сторона медали - рост стоимости стройматериалов, повышение ключевой ставки, что дает негативный эффект. Временный, на наш взгляд", - сказал Сунгуров.

По стоимости 1 кв. м регион сейчас на девятом месте среди субъектов Дальневосточного федерального округа. В среднем 1 кв. м стоит порядка 127 тыс. рублей, но это зависит от категории дома. "Административно регулировать стоимость жилья нельзя, мы хотим добиться этого за счет естественных законов экономики", - добавил зампред.