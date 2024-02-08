Жилой квартал намерены построить на месте бывшего аэродрома малой авиации в Кировске

В планах также восстановление и строительство памятников и парков в городе

ЛУГАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Городской центр с жилым кварталом планируют построить на месте бывшего аэродрома малой авиации в Кировске Луганской Народной Республики в рамках разработки генерального плана, сообщается в Telegram-канале Единого института пространственного планирования России.

"Ревитализация неиспользуемой территории и ее освоение под жилищное строительство позволит использовать значительный территориальный резерв в юго-восточной части города Кировска", - приводятся в сообщении слова руководителя группы в Мастерской регионально-территориального развития №1 ЕИПП РФ Алексея Королева.

Также Королев добавил, что в планах восстановление и постройка памятников и парков. Будет организована необходимая инфраструктура с парковками и транспортными развязками, которые соединят районы города. Изменения станут толчком для развития городской среды и обеспечат жителей комфортными условиями проживания.

Единый институт, в частности, будет заниматься развитием агломераций, обеспечением эффективного управления территориями, оценкой их градостроительного потенциала. Уникальные наработки и практический опыт института теперь будут транслироваться в российские регионы. Уже разрабатываются генеральные планы по реконструкции Первомайска, Стаханова и Кировска, а также планируется восстановить и модернизировать несколько производственных предприятий в Лисичанске.