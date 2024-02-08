В "Домклик" назвали лидеров рейтинга регионов по количеству выдачи ипотечных кредитов

По данным компании, по этому показателю Чечня впервые обогнала Петербург, Татарстан и Тюмень

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Рейтинг субъектов РФ - лидеров по количеству выдачи ипотечных кредитов существенно изменился в январе 2024 года на фоне общего снижения кредитования. Об этом говорится в сообщении "Домклик".

В январе 2024 года лидерами по количеству выдач остались Московская область (3 тыс. ипотек), Москва (2,7 тыс. ипотек) и Краснодарский край (2,4 тыс. ипотек), а на четвертое место с одиннадцатого в декабре 2023 года впервые поднялась Чеченская Республика с показателем в 1,8 тыс. кредитов на жилье. Замкнул топ-5 Башкортостан (1,8 тыс. ипотек).

"Аналитики "Домклик" объясняют лидерство Чеченской Республики отсутствием реакции регионального рынка недвижимости на нововведения в условиях льготной ипотеки: доля первичного рынка в этом регионе была самой низкой как в декабре, так и в январе", - говорится в сообщении.

В свою очередь в декабре 2023 года список регионов, лидирующих по количеству выданных ипотек, был сопоставим с ноябрьским. Первую пятерку составили Московская область (9,5 тыс.), Москва (7,8 тыс.), Краснодарский край (7,5 тыс.), Санкт-Петербург (5,7 тыс.) и Башкортостан (5,2 тыс.). В декабре 2023 года Сбер выдал 125,6 тыс. ипотек на 467,5 млрд рублей, тогда как в январе 2024 года - 44,2 тыс. ипотек на 152 млрд рублей.

В декабре ключевым событием на рынке ипотеки стало ужесточение условий участия в льготных ипотечных программах, отмечает банк. Вместе с тем, "введение столь существенных мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки закономерно привело к краткосрочному ажиотажному спросу", приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи.