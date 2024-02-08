В Москве по действующим проектам КРТ построят более 5 млн кв. м реновационного жилья

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что в рамках программы КРТ в столице создаются многофункциональные городские кварталы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Действующие проекты комплексного развития территорий (КРТ) позволяют построить 5,2 млн кв. м жилья по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"По проектам КРТ, находящимся сегодня в работе, будет построено порядка 5,2 млн "квадратов" жилья для переселения людей по городской программе реновации жилищного фонда", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что в рамках программы КРТ в столице создаются многофункциональные городские кварталы. "Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура", - добавил заммэра.