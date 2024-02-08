В Ростовской области приступят к расселению домов, признанных аварийными в 2022 году

Губернатор Василий Голубев уточнил, что наибольшее количество аварийных домов находятся в шахтерских территориях региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области приступят к расселению домов, признанных аварийными в 2022 году, сообщил губернатор Василий Голубев на пресс-конференции об итогах социально-экономического развития региона в 2023 году.

"Дополнительно мы приняли решение начать расселение домов аварийных с 2022 года. Более того, есть дополнения с учетом обрушений, которые произошли у нас", - сказал Голубев.

Глава региона уточнил, что наибольшее количество аварийных домов находятся в шахтерских территориях Ростовской области - городах Шахты, Гуково, Новошахтинск, Донецк, а также Белокалитвинском и Тацинском районах, на них приходится - 65,8% аварийного фонда.

По словам губернатора, в настоящее время в регионе разрабатывают новые механизмы для решения вопросов переселения из аварийного жилья, включая проекты комплексного развития территорий (КРТ). "Вот буквально на днях обсуждали вопрос, что делать с домами блочной застройки. Один из вариантов - это развивать территории, на которых эти дома находятся, по проектам КРТ. В этом случае можно использовать опыт Москвы с точки зрения правил покрытия КРТ, это возможно", - уточнил глава региона.

Ранее в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона сообщали, что в 2023 году Ростовская область на два года раньше запланированных сроков завершила программу по расселению из аварийного жилья, выявленного до 1 января 2017 года. Из аварийных домов с 2019 года переехали более 11 тыс. человек.