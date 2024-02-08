На Авангардной улице в Москве построят два дома по программе реновации

Общая площадь объектов составит 126,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Два дома общей площадью 126,5 тыс. кв. м построят в рамках программы реновации на Авангардной улице в Головинском районе столицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Новые дома станут дополнением городской среды, которая складывается в обновляемом Головинском районе. Вокруг них будет организована благоустроенная территория, а к самим домам будет устроен удобный подъезд", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Дома будут возведены по адресу: улица Авангардная, земельные участки 6/1 и 6/2. Для строительства выпущены градостроительные планы земельных участков. Их площадь составит 1,2 га и 1,44 га соответственно.

Площадь одного дома - около 68,5 тыс. кв. м, второго - почти 58 тыс. кв. м. Вокруг домов организуют детские игровые площадки и места для тихого отдыха, сказала Княжевская.