В Хабаровском крае в 2024 году планируют сдать большую часть проблемных домов дольщиков

Всего в регионе почти 1,5 тыс. пострадавших человек

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Три проблемных дома, строящихся в Хабаровском крае с участием дольщиков, сдадут в 2024 году, что позволит восстановить права большей части пострадавших граждан. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров.

"Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числится шесть проблемных объектов в Хабаровске. Это 1 494 пострадавших гражданина. Львиная доля касательно этого вопроса будет закрыта в 2024 году", - сказал Сунгуров. До лета будет сдан один дом по улице Кавказкой рядом с набережной Амура в центре Хабаровска, где новоселье справят 202 человека, будущей зимой введут два дома по улице Салтыкова-Щедрина в северной части города. Там свои квартиры ждут 699 человек. Эти здания достраиваются.

В реестре еще значится автостоянка, которая возводилась с участием 84 человек, ее сдадут до конца 2024 года. Также в списке жилой дом по улице Фрунзе.

"По ЖК "Ленинградский", где квартиры ждут 451 человек, пытались применить к этому объекту всевозможные механизмы, в том числе Фонда развития территорий, не получилось. Поэтому губернатором края Михаилов Дегтяревым было принято решение о достройке дома за счет краевых средств", - сказал Сунгуров.

Уже выделены средства на обследование дома и на подготовку проектно-сметной документации. "Эта работа идет, планируем, что в сентябре - октябре 2024 года выйдем из экспертизы с полным пакетом документов. После этого будет понимание, какое количество средств необходимо на достройку. Ориентировочно - это от 1,5 до 2 млрд рублей. За два года планируем этот дом построить", - сказал Сунгуров.

Всего в регионе, начиная с 2020 года, решены вопросы по 56 проблемным и потенциально проблемным объектам. Восстановлены права 828 граждан.