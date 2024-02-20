Торговый центр в Хорошево-Мневниках планируется достроить к середине года

В нем планируется обустроить 35 помещений различного функционала и назначения

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Работы по возведению торгового центра площадью 9,1 тыс. кв. м в составе жилого комплекса на северо-западе столицы планируется завершить во втором квартале этого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Помещения торгового центра площадью 9,1 тыс. кв. м запроектированы на первом этаже жилого корпуса. Здесь планируется обустроить 35 помещений различного функционала и назначения", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что реализация проекта позволит создать порядка 700 рабочих мест.

Как отметили в мэрии, ТЦ займет одноэтажный стилобат жилого корпуса, входящего в состав ЖК, который возводят по адресу: Причальный проезд, д. 10, к. 1.