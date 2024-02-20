Более 350 застройщиков не будут платить Сберу за выдачу льготной ипотеки

Это около 20% портфеля, отметили в кредитной организации

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сбер ожидает рост спроса на свой комплексный ипотечный продукт для застройщиков в условиях обнуления банком требований к финансовому участию таких клиентов в выдаче льготной ипотеки на их квартиры. Об этом сообщили ТАСС в кредитной организации.

"Сейчас таким продуктом пользуются более 350 компаний-застройщиков. Это около 20% нашего портфеля. Комплексный продукт адаптирован под новые реалии, и мы ожидаем больше спроса на него", - говорится в ответе Сбера на запрос ТАСС.

Ранее банк улучшил условия для застройщиков, на чьи квартиры выдает ипотеку по льготным госпрограммам, но только если те возводят жилье с применением проектного финансирования от Сбера. Так, при продаже строящейся квартиры в ипотеку от Сбера застройщик должен будет внести банку субсидию в размере от 3,9% стоимости сделки. Если застройщик использует комплексный продукт от "Сбера", то есть доход от остатков на эскроу-счетах направляет на компенсацию процентов по ипотеке, размер субсидии с его стороны составит 0%. До введения такой шкалы ставка субсидии от застройщика банку начиналась от 7,5% в зависимости от госпрограммы, по которой выдавалась ипотека, сообщили ТАСС в кредитной организации.

23 декабря 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. 26 декабря сервис Сбербанка "Домклик" сообщил, что в связи с этим в Сбербанке с 11 января 2024 года меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье. Подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером-застройщиком. Субсидии представляют собой денежное возмещение застройщика банку за выдачу льготного кредита покупателю.

В Сбере также отметили, что комплексный продукт для застройщиков банк реализует с 2019 года. "Ранее девелоперы использовали его для предоставления скидок по ипотеке. Вместе с тем, низкие ставки по льготным программам, которые обеспечивали основной объем ипотеки, мотивировали застройщиков использовать скидки только на менее ликвидные квартиры для ускорения их экспозиции", - говорится в ответе ТАСС.

Портфель проектного финансирования застройщиков жилья в "Сбере" составляет 3,2 трлн рублей.