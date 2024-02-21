Собянин сообщил, что еще 12 площадок в Москве включили в программу реновации

Это позволит предоставить комфортное жилье 6,5 тыс. человек

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы включили в программу реновации еще 12 площадок, что позволит предоставить комфортное жилье 6,5 тыс. человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В программу реновации включены 12 новых площадок. Возведенные новостройки позволят расселить 36 старых домов и предоставить комфортное жилье 6,5 тыс. человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что стартовые площадки находятся в шести округах Москвы: в центре (Пресненский район), на севере (районы Головинский и Коптево), на северо-востоке (Лосиноостровский и Останкинский районы), на востоке (Измайлово и Преображенское), на юго-востоке (район Текстильщики), на юго-западе (Зюзино).

Всего по программе реновации отобрано уже 614 площадок. Благодаря программе переехали или находятся в процессе переселения 154,1 тыс. человек, добавил Собянин.