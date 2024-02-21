Стройпотенциал проектов комплексного развития в ЮФО составил 1,8 млн кв. м

Рассматривается реализация 13 проектов комплексного развития территорий в четырех регионах, уточнили в пресс-службе института развития ДОМ.РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совокупный градостроительный потенциал 13 запланированных проектов комплексного развития территории в Южном федеральном округе составил 1,8 млн кв. м. Об этом сообщила пресс-служба института развития ДОМ.РФ.

"Сегодня рассматривается реализация 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) с участием ДОМ.РФ в Волгоградской и Ростовской областях, Республике Калмыкия и Краснодарском крае по участкам общей площадью 342,3 га с градостроительным потенциалом 1,8 млн кв. м. Из них восемь проектов (площадь - 253 га, градпотенциал - 1,37 млн кв. м) в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Калмыкии уже согласованы региональными властями, по ним приняты решения правительственной комиссии", - говорится в сообщении.

В ДОМ.РФ добавили, что еще пять договоров по КРТ уже заключили в Ростовской и Волгоградской областях. В их рамках построят 971 тыс. кв. м жилья на площади 147 га.

Всего при участии ДОМ.РФ в 2023 году в ЮФО построили 704 тыс. кв. м: за счет проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ или на земельных участках, переданных госкомпанией. Помимо этого, в 2023 году институт развития провел 29 успешных аукционов и реализовал участки общей площадью 142,6 га.