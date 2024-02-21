Около нацпарка "Лосиный остров" в Москве возведут дом для участников программы реновации

Площадь новостройки составит около 29 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Новостройка для переселения участников программы реновации появится в Ярославском районе на северо-востоке столицы, недалеко от национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Площадь будущего дома составит около 29 тыс. кв. м. Рядом с ним организуют благоустроенную территорию с детскими игровыми площадками и местами для отдыха взрослых", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что территория под застройку находится по адресу: улица Проходчиков, владение 3. Для строительства утверждены изменения в правила землепользования и застройки.

"Дом будет иметь индивидуальный облик с продуманными планировочными решениями. Близость к парку позволит жителям не только наслаждаться красивыми видами из окон, но и послужит прекрасным местом для спокойного отдыха и занятий спортом", - заключила Княжевская.