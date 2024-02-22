Минстрой РФ заявил, что потенциал строительства жилья в ЛНР и ДНР достиг почти 1,5 тыс. га

В республиках намерены наладить множество сфер, например, передачу земель и постановку на учет

МОСКВА 22 февраля. /ТАСС/. Градостроительный потенциал участков для возведения жилой недвижимости в Луганской и Донецкой народных республиках, вовлеченных в оборот, суммарно достиг почти 1,5 тыс. га. Об этом заявили в пресс-службе Минстроя РФ.

"На территории ДНР сформирован градостроительный потенциал для жилищного строительства порядка 547 га. В ЛНР сформирован "банк" земельных участков общей площадью более 920 га. Вовлечение в оборот земельных участков осуществляется в рамках свободной экономической зоны", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минстроя РФ.

По словам замглавы Минстроя РФ Никиты Стасишина, в новых регионах сейчас высокая потребность в строительстве нового жилья, поэтому властям предстоит наладить множество сфер: передачу земель, постановку на учет, создание или реконструкцию инфраструктуры, проектное финансирование и применение счетов эскроу.