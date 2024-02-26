На Кубани сохранят право на жилье семьям мобилизованных спасателей, погибших в зоне СВО

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков заявил, что изменения в краевое законодательство устранят возникшую социальную несправедливость

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Право на предоставление жилья сохранят за семьями мобилизованных кубанских спасателей, погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующие поправки в краевое законодательство приняли в ходе сессии депутаты Законодательного собрания Краснодарского края.

"В настоящее время законодательством предусмотрено право спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований субъектов РФ и проживающих совместно с ними членов семей на предоставление им жилых помещений. Такое право сохраняется в случае гибели при исполнении служебных обязанностей. Однако в ситуации призыва спасателей на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ или заключение ими контракта и их гибели и смерти в ходе специальной военной операции члены их семей лишаются права на представление им жилых помещений", - прокомментировал в ходе сессии суть поправок министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.

Он отметил, что изменения в краевое законодательство устранят возникшую социальную несправедливость. За членами семей спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ или заключивших контракт, погибших в зоне проведения СВО, также сохранят право на предоставление жилья.