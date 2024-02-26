В ДНР намерены за год восстановить почти 3 тыс. частных домов

Работы уже ведут в Мариуполе, Горловке, Докучаевске

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Более 6,6 тыс. частных жилых домов восстановлено в Донецкой Народной Республике (ДНР) с 2022 года, в планах ремонта на 2024 год - еще около 3 тыс. таких объектов. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Максим Жуковский.

"В текущем году запланировано восстановить 2 992 объекта индивидуального жилого фонда, - цитирует Жуковского пресс-служба министерства. - Всего с 2022 года в ДНР восстановлено 6 664 частных жилых домостроения".

Он добавил, что работы уже ведутся в Мариуполе, Горловке, Докучаевске и других населенных пунктах региона. К работам привлечено около 700 специалистов.

В январе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что около 18 тыс. объектов восстановлено и построено в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с начала работ в этих регионах. В их число вошли жилые, социальные и инфраструктурные объекты.