В Москве в проекте ЖК выполнят декоративные сводчатые кровли

Проект разработали в бюро Highlight Architecture совместно с архитектурной мастерской Алексея Ильина

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Декоративные сводчатые кровли выполнят в проекте жилого комплекса в Текстильщиках. Они также будут выполнять функцию защитных экранов для инженерных систем зданий, сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Комплекс состоит из двух башен высотой 41 и 34 этаж, объединенных семиэтажным стилобатом. Корпуса развернуты друг к другу под углом 90 градусов, что позволяет, учитывая сложную форму участка, сформировать внутренний двор с детской и спортивной инфраструктурой, а также отдалить здание от Юго-Восточной хорды", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Проект разработан бюро Highlight Architecture совместно с архитектурной мастерской Алексея Ильина. Построить ЖК планируют по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, вл. 2/2.

Отмечается, что общая площадь будущего ЖК составит 88 536 кв. м, а максимальная высота - 149,2 м. В стилобатной части комплекса разместятся офисы под аренду, входные группы, а также помещения управляющей компании, охраны и мусорокамеры. Под зданиями запроектирована двухуровневая подземная автостоянка на 322 машино-места. Въезд и выезд будет осуществляться по двум однопутным рампам. Дополнительно на территории ЖК запроектировано 51 машино-место.

"Архитекторы предложили применить различные облицовочные материалы и цветовые решения у каждого из двух корпусов. Так, для отделки корпуса 1 используют металлические светло-серые кассеты на пилонах и керамогранит с печатью на горизонтальных элементах между окнами. В корпусе 2 применят керамические элементы светло-коричневого оттенка. Кондиционеры закроют с помощью ламелей", - уточнили в комитете.

Кроме того, во дворе будут располагаться детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Благоустройство территории предполагает различные виды покрытия (асфальт, мощение, газоны), устройство наружного и декоративного освещения, установку малых архитектурных форм.