Россияне потратили 18 трлн рублей на покупку жилья в 2023 году

Это эквивалентно 11% ВВП, говорится в материалах Аналитического центра ДОМ.РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Объем средств, которые жители РФ потратили в 2023 году на покупку жилой недвижимости в России, вырос на 5,8%, до 18 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Аналитического центра ДОМ.РФ.

"В 2023 году граждане приобрели около 3,8 тыс. жилых помещений, потратив на это 18 трлн рублей, что эквивалентно 11% ВВП (171 трлн рублей). Почти половина из этих средств потрачена на покупку нового жилья", - говорится в сообщении. Так, в 2022 году объем вложений населения в жилье составил 12,2 трлн рублей, по данным госкомпании.

По итогам 2023 года 73% купленного в России жилья пришлось на многоквартирные дома, 27% - на индивидуальные дома. На новое строительство россияне потратили 8,1 трлн рублей, в том числе 6,4 трлн рублей - на квартиры и 1,7 трлн рублей - на частные дома. Объем сделок на вторичное жилье в 2023 году вырос на 3,2%, до 9,9 трлн рублей, из них 7,6 трлн рублей - на квартиры и 2,3 трлн рублей - на индивидуальные дома.

Доля сделок с ипотекой на первичном рынке многоквартирного жилья выросла с 70% в 2021 году до 87% в 2023 году, отметили в ДОМ.РФ, а на вторичном с 42% до 48%. За два года более всего увеличилась выдача жилищных кредитов на частное домостроение - в 17 раз, до 537 млрд рублей. Доля проникновения ипотеки в этот сегмент достигла 34%.

Объем сделок с привлечением ипотеки по программам с государственной поддержкой в 2023 году вырос на 3,2 трлн рублей и достиг 6,4 трлн рублей. Покупки жилья за счет собственных средств и ипотеки на рыночных условиях в минувшем году снизились на 0,7 трлн рублей, до 1,7 трлн рублей.

По словам руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, 18 трлн рублей, которые в 2023 году россияне вложили в жилье, соответствуют 7% кадастровой стоимости всего жилищного фонда страны - 261 трлн рублей. "Покупка недвижимости, в том числе в ипотеку, это наиболее значительные вложения россиян. Но даже несмотря на такой беспрецедентный объем инвестиций, потенциал роста строительного рынка - огромный, ведь потребность в улучшении жилищных условий, по опросам, по-прежнему испытывает порядка 40% российских семей - примерно 24 млн домохозяйств", - добавил Гольдберг.