ВТБ решил отменить комиссии для застройщиков по всем ипотечным программам с господдержкой

При этом новые кредиты в рамках этих программам по-прежнему являются убыточными, отметили в банке

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ВТБ с 28 февраля отменяет комиссии для застройщиков по всем ипотечным программам с господдержкой. При этом новые кредиты в рамках этих программам по-прежнему являются убыточными, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"С 28 февраля ВТБ отменяет комиссии для своих партнеров по всем программам ипотеки с господдержкой. Ситуация на рынке остается подвижной, а выдачи по таким программам для банков - убыточными. Поэтому не исключаем новых решений с учетом конъюнктуры рынка", - сказали в пресс-службе.

ВТБ с 12 января начал выдавать ипотеку по льготным ставкам только от аккредитованных банком застройщиков. Решение было связано с ужесточением требований к ипотечным госпрограммам со стороны правительства, уточняли в банке.

Позднее заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявлял, что после ужесточения требований правительства РФ по льготной ипотеке эти программы "де-факто стали для банков убыточными".

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в свою очередь отмечал, что регулятор не фиксирует отрицательных доходностей банков по льготным ипотечным программам. По его словам, в расчетах кредитных организаций есть "элемент лукавства".

Условия правительства

23 декабря вступило в силу постановление правительства, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. Также документ предполагает увеличение первоначального взноса по субсидируемым кредитам на новостройки по ставке в 8%, до 30%, а также приравняло их максимальный размер с 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях к 6 млн рублей, как и во всех регионах. Кроме того увеличен с 6 млн до 9 млн предельный размер кредита по дальневосточной и арктической ипотекам, предполагающим выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.