В ДОМ.РФ заявили, что лимит выдачи льготной ипотеки на новостройки исчерпан на 90%

Часть банков уже перевыполнили план выдачи

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Совокупный лимит выдачи ипотеки по льготной программе на новостройки в РФ сейчас выбран на 91%, размер оставшейся квоты - более 544,6 млрд рублей, согласно данным ДОМ.РФ, которые проанализировал ТАСС. Часть банков уже перевыполнили план выдачи кредитов по этому направлению, заявили в ДОМ.РФ.

"Сейчас сохраняются действующие условия программы, в том числе в отношении выделенного лимита - чуть более 6 трлн рублей, а выдано банками кредитов уже на 5,5 трлн рублей. Кредиторы активно выбирают установленные им лимиты. Мы видим, что ряд кредиторов перевыполнили заявленный план по выдаче кредитов и стремятся к полному исчерпанию лимитов. Ряд кредиторов движутся по графику, и выделенного лимита им хватит в том числе до конца действия программы", - сказал собеседник агентства.

Из топ-5 крупнейших по выдаче жилищных кредитов банков в РФ больше всего лимит по этой программе выбран у банка ФК "Открытие" - 99,1%, у Банка ДОМ.РФ - 97,2% и у Сбера - 97%. Альфа-банк израсходовал квоту на 88,3%, ВТБ - на 83,6%, подсчитал ТАСС.

По IT-ипотеке с учетом перераспределенных 14 февраля лимитов банки выбрали квоту на 89,4%: Банк ДОМ.РФ - почти на 118%, Альфа-банк - на 101,7%, Банк ФК "Открытие" - на 100,8%, Сбер - на 97,5%. Меньше всего по этой программе лимит исчерпан у ВТБ - на 70,1%. Причем, Сбер и Альфа-банк перестали принимать заявки на выдачу таких кредитов.

Лимиты по семейной ипотеке в настоящий момент исчерпаны на 88,5%, следует из данных ДОМ.РФ. Больше всего у Банка ДОМ.РФ - 103,4% и у Сбера - 103,1%.

Государственные ипотечные программы - семейная и льготная - на новостройки завершаются 1 июля 2024 года. Однако власти РФ обсуждают возможность продлить действие семейной и переформатировать льготную так, чтобы поддержать спрос на жилье в регионах, где он низкий.