Сбер начал комбинировать семейную и рыночную ипотеку на новостройки

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области заемщики могут оформить ипотеку на сумму до 30 млн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сбер разрешил комбинировать рыночную и семейную ипотечные ставки в пределах одной сделки при оформлении кредита на новостройки по семейной программе. Об этом говорится в сообщении банка.

"Семейную ипотеку теперь можно взять на сумму в 2,5 раза больше лимита. Процентная ставка на сумму до лимита будет льготной, а сверх лимита - рыночной", - говорится в сообщении.

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области заемщики могут оформить ипотеку на сумму до 30 млн рублей, в остальных регионах - до 15 млн рублей. Ранее сообщалось, что базовые лимиты по семейной ипотеке составляют 12 млн и 6 млн рублей соответственно.

При этом семейная ипотека с повышенным лимитом не сочетается с программой субсидирования от застройщика.

Государственные ипотечные программы - семейная и льготная - на новостройки завершаются 1 июля 2024 года. Однако власти РФ обсуждают возможность продлить действие семейной и переформатировать льготную так, чтобы поддержать спрос на жилье в регионах, где он низкий.