Собянин: новоселье по программе реновации отпраздновали почти 130 тыс. москвичей

Мэр Москвы отметил, что современные квартиры предоставлены в 281 доме во всех административных округах

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Почти 130 тыс. москвичей уже отпраздновали новоселье по программе реновации, еще около 26 тыс. человек пока находятся в процессе переезда. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Новоселье по программе реновации отпраздновали уже почти 130 тысяч москвичей. Еще порядка 26 тысяч человек пока оформляют необходимые для переезда документы или находятся в процессе переселения", - написал он.

Собянин добавил, что современные квартиры предоставлены в 281 доме во всех административных округах, а всего в Москве уже расселено 600 зданий, 29 из них - с начала года. На территориях старого фонда строят 109 корпусов площадью около 2 млн кв. м, где будет жилье для более чем 70 тыс. человек.

"Переходим на новый уровень - от строительства отдельных домов к полноценной квартальной застройке. Возведение жилья и социальных объектов, а также благоустройство будут проводиться в масштабе всего квартала", - отметил мэр

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.