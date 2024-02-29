Стоимость суперэлитного жилья в новостройках Москвы выросла на треть за полгода

По состоянию на январь 2024 года средняя цена 1 кв. м в топ-100 самых дорогих квартир города составила 4,4 млн рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Стоимость 1 кв. м жилья в топ-100 самых дорогих новостроек Москвы выросла на 31% за шесть месяцев и достигла 4,4 млн рублей. Это следует из материалов исследования, подготовленного агентством "Intermark городская недвижимость", которые есть в распоряжении ТАСС.

"По состоянию на январь 2024 года средняя цена 1 кв. м в сотне самых дорогих квартир Москвы составила 4,4 млн рублей за кв. м. Всего за полгода, с сентября 2023 года, стоимость квадратного метра в рейтинге выросла на 31%", - подсчитали в Intermark.

Суммарная стоимость 100 квартир, сформировавших рейтинг, увеличилась на 48% по сравнению с январем 2022 года до 134 млрд рублей или $1,5 млрд по текущем курсе ЦБ РФ. Самая дорогостоящая квартира в списке оценена в 7,5 млрд рублей, самая дешевая - 166 млн рублей.

Квартиры в новостройках заняли 81% позиций рейтинга, на вторичном рынке - 19%. Основное предложение премиального жилья представлено на Остоженке (33 лота) и на Якиманке (20 лотов). Средняя площадь квартиры в списке увеличилась на 13% относительно января 2022 года - до 307 кв. м, самый большой лот в рейтинге - 879 кв. м.

Аналитики Intermark отметили высокую активность покупателей в сегменте суперэлитного жилья в конце 2023 года: в октябре - декабре были проданы восемь квартир из рейтинга совокупной стоимостью около 1,8 млрд рублей. "Отчасти это связано с тем, что многие крупные бизнесы успешно преодолели экономические потрясения и санкции, что позволяет их владельцам выходить на рынок дорогих активов. Способствует спросу и тот факт, что многие зарубежные рынки, куда зачастую раньше устремлялись ультрахайнеты, сейчас закрыты для россиян, из-за чего многие фокусируют свое внимание на российской недвижимости, а московский рынок с точки зрения самых престижных и дорогих объектов является наиболее привлекательным", - прокомментировал результаты исследования CEO и управляющий партнер "Intermark городская недвижимость" Дмитрий Халин.