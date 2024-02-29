В Свердловской области в 2024 году увеличили план по капремонту домов на 11%

В регионе запланировали привести в порядок 750 многоквартирных домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Свердловские власти увеличили на 11% план по капитальному ремонту многоквартирных домов в регионе на 2024 год, запланировав привести в порядок 750 таких объектов. На эти цели потребуется 7 млрд рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"План по капремонту многоквартирных домов в 2024 году увеличен по решению губернатора Евгения Куйвашева на 11% по сравнению с 2023 годом. В порядок планируется привести более чем 750 многоквартирников. Обновление жилищного фонда входит в число задач национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Общая стоимость работ, с учетом расходов на строительные материалы, составит порядка 7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2023 году в регионе работы были завершены на 677 объектах жилфонда, что позволило улучшить условия проживания для более чем 26 тыс. семей. Расходы составили порядка 4,9 млрд рублей.

"При капитальном ремонте в домах полностью обновляют инженерные коммуникации, ремонтируют крышу - монтируют новое покрытие и утепляют чердак, проводят ремонт фасада и подвальных помещений, а также меняют лифтовое оборудование. Все эти работы финансируются со счета регионального оператора, куда поступают ежемесячные взносы от собственников помещений", - приводит департамент слова генерального директора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Станислава Суханова.