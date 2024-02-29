Дом по реновации в Бабушкинском районе Москвы получит фасады с разной фактурой

Первые этажи здания сделают нежилыми

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса в Бабушкинском районе Москвы, который планируют построить для участников программы реновации. Для отделки используют клинкер и композитные панели, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Для облицовки фасадов односекционного здания решено использовать материалы с разной фактурой: клинкерный кирпич коричневого цвета и крупноформатные композитные панели светлого оттенка. Общая площадь комплекса составит порядка 12 тысяч кв. м", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Отмечается, что жилой дом с благоустройством территории возведут на северо-востоке столицы на улице Летчика Бабушкина. Архитектурная концепция разработана ООО "Модус".

"Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей", - добавили в комитете.

Также во дворе в рамках благоустройства сделают несколько игровых зон для детей разных возрастов, установят спортивные тренажеры и лавочки в зонах отдыха. Кроме того, в планах города высадить многолетние растения, включая крупные кустарники и деревья.