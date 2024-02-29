Акции девелоперов на Мосбирже росли на фоне продления программы семейной ипотеки

После заявления президента, по данным на 12:44, акции ЛСР перешли к росту до 1 017 руб. бумагу (+0,69%). Акции ГК "ПИК" перешли к незначительному росту на 0,1%, до 892,7 руб. за акцию. Бумаги девелопера "Самолет" ускорили рост, поднимаясь до 3 740 руб. за акцию (+3,92%)

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Бумаги российских застройщиков отреагировали ростом котировок на фоне поручения президента РФ Владимира Путина в послании Федеральном собранию России продлить семейную ипотеку до 2030 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным Московской биржи на 12:40, акции застройщика ЛСР снижались на 0,51%, до 1 004,8 руб. за бумагу. Акции девелопера ГК "ПИК" теряли 1,7%, находившись на отметке в 876,6 руб. за бумагу. Акции девелопера "Самолет" росли на 1,26%, до 3 644,5 руб. за бумагу.

После заявления президента, по данным на 12:44, акции ЛСР перешли к росту до 1 017 руб. бумагу (+0,69%). Акции ГК "ПИК" перешли к незначительному росту на 0,1%, до 892,7 руб. за акцию. Бумаги девелопера "Самолет" ускорили рост, поднимаясь до 3 740 руб. за акцию (+3,92%).

К 13:33 акции ЛСР вновь перешли к снижению, опускаясь на 0,99%, до 1 000 руб. за бумагу. Акции ГК "ПИК" также вернулись к снижению, теряя 1,44%, до 879 руб. за бумагу. Акции застройщика "Самолет" замедлили рост и находились на отметке в 3 699 руб. за бумагу (+2,79%).

В это же время индекс Мосбиржи растет на 0,37%, до 3 239,09 пункта, долларовый индекс РТС составляет 1 122,85 пункта (+0,72%).