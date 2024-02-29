Мутко: продление семейной ипотеки поможет улучшать жилищные условия 350 тыс. семей в год

Глава ДОМ.РФ подчеркнул, что продление госпрограммы не только поддержит спрос на жилье, но и будет иметь ощутимый демографический эффект

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Продление семейной ипотеки позволит ежегодно улучшать жилищные условия еще порядка 300-350 тыс. семей. Такое мнение высказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Семейная ипотека - ключевое звено государственной поддержки россиян в улучшении своих жилищных условий. С момента ее запуска в 2018 году в новую квартиру или дом с помощью программы переехали уже почти 1 млн семей. Предложение президента продлить программу до 2030 года позволит еще порядка 300-350 тыс. семей ежегодно улучшать жилищные условия", - цитирует пресс-служба Мутко.

Глава ДОМ.РФ отметил, что это не только поддержит спрос на жилье, но и будет иметь ощутимый демографический эффект, поскольку для большинства семей квартирный вопрос является ключевым фактором при принятии решения о рождении детей. В целом с момента запуска "Семейной ипотекой" ей воспользовались более 940 тыс. семей, сумма выданных ипотечных кредитов достигла уже 4,1 трлн рублей. В настоящее время на "Семейную ипотеку" приходится более 50% всех выдаваемых по госпрограммам кредитов.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить госпрограмму "Семейная ипотека" до 2030 года с сохранением основных параметров. Оператором программы выступает ДОМ.PФ.

В России действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: "Льготная ипотека" на новостройки под 8%, "Семейная ипотека" под 6%, ипотека для IT-специалистов под 5%, "Сельская ипотека" под 3%, "Дальневосточная ипотека" под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Кроме того, в некоторых субъектах РФ действуют региональные программы улучшения жилищных условий. Срок действия программ "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека" завершается 1 июля 2024 года.