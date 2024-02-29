Депутат ГД считает, что срок расселения аварийного жилья не должен превышать три месяца

По последним данным Фонда развития территорий, в аварийном жилье проживают 1,3 млн россиян, отметил первый замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Новая программа расселения аварийного жилья должна предусматривать срок расселения не больше трех месяцев, считает первый замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству запустить новую программу расселения аварийного жилья.

"[В новую программу] должны в обязательном порядке войти нормы по ужесточению требования по расселению и установление обязательных сроков для этого - в течение трех месяцев", - сказал Кошелев ТАСС.

По последним данным Фонда развития территорий, в аварийном жилье проживают 1,3 млн россиян, отметил он.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова ("Единая Россия"), один из эффективных способов решения проблемы аварийного жилья - комплексное развитие территорий (КРТ). Он отметил, что в настоящее время этот механизм не включен в программу расселения аварийного жилья, хотя "востребован в крупных регионах".

"Будем стараться распространить механизм на максимальное количество субъектов, в том числе через новую программу расселения аварийки. На эти цели будут выделены дополнительные средства, соответственно, КРТ станет интересным механизмом в дотационных регионах", - добавил Колунов.