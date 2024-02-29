В ЛНР первые ипотечные кредиты появятся в апреле

Как сообщили в республике, возможность получить электронный кредит будут иметь не только жители Донбасса и Новороссии, но и ветераны боевых действий и участники СВО

ЛУГАНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Первые ипотечные кредиты на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) появятся в апреле, сообщил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Игорь Жарков.

"В ЛНР первое завершение строительства произойдет в конце марта-начале апреля, <…> в апреле месяце у нас появятся первые ипотечные кредиты, и люди будут очень довольны", - сказал он.

Жарков добавил, что возможность получить электронный кредит в ЛНР будут иметь не только жители Донбасса и Новороссии, но и ветераны боевых действий и участники СВО.

Первые девять застройщиков, ставшие участниками СЭЗ, уже приступили к работе на территории ЛНР. Всего в Луганской Народной Республике подобрано 120 земельных участков для строительства жилья, 89 из них займут многоэтажки, 31 - частные дома. Общий градостроительный потенциал ЛНР оценивается в 1,3 млн кв. м.