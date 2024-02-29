В Подмосковье число отказов в выдаче разрешений на строительство сократилось на 50%

В 2024 году обратились за выдачей или внесением изменений в РС 1 тыс. раз, при этом отказ получили в 205 случаях

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Количество отказов в выдаче разрешений на строительство сократилось на 50% в Подмосковье с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Главгосстройнадзора.

"Благодаря трансформации Центра содействия строительству (ЦСС) Московской области, которую инициировал и проводит региональный Главгосстройнадзор, количество отказов в выдаче разрешений на строительство сократилось с 70% в 2023 году до 20% по итогам 2 месяцев 2024 года. Так в 2024 году обратились за выдачей или внесением изменений в РС 1 тыс. раз, при этом отказ получили в 205 случая", - сказали в пресс-службе.

Как отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, чьи слова приводятся в тексте, задача властей - максимально упростить все процессы для бизнеса, а где-то и подстраховать от возможного получения отказов в выдаче разрешений из-за технических ошибок.

Сейчас ЦСС перешел на полноценное сопровождение, реализуя возможность получения услуг и согласований за застройщиков "под ключ". Как результат - рост объемов строительства нежилых объектов. Так, за январь-февраль 2024 года ведомство выдало 376 разрешений на строительство объектов общей площадью 1,5 млн кв. м, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В 80% случаев разрешение на строительство застройщики получают с первого раза.

Ввод в эксплуатацию построенных объектов тоже проходит значительно быстрее и проще. За первые два месяца 2024 года в Московской области введено в эксплуатацию 153 нежилых объекта, общая площадь которых составила 472 тыс. кв. м. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в пресс-службе.

"Внедрение клиентоцентричного подхода в деятельности ЦСС позволяет инвесторам быстрее запускать новые проекты - высокотехнологичные и импортозамещающие цеха, фермерские хозяйства и другие важные производства. Так, объем привлеченных инвестиций в первые два месяца составил 31,7 млрд рублей - в 4 раз больше, чем в январе-феврале 2023 года, а количество созданных благодаря вводу в эксплуатацию объектов новых рабочих мест выросло в 2,7 раза - до 3,2 тыс.", - добавили в пресс-службе.