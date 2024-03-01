В семи округах Москвы начнут переселение по реновации свыше 6 тыс. человек до конца марта

На сегодняшний день передан под заселение 281 "стартовый" дом, еще 24 введены в эксплуатацию и готовятся к заселению

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новостройки в семи административных округах Москвы передадут под заселение по программе реновации до конца месяца, в них смогут переехать более 6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"С начала реализации программы реновации порядка 130 тыс. жителей уже отпраздновали новоселье, а до конца марта этого года к переселению приступят еще 6,6 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что на сегодняшний день передан под заселение 281 "стартовый" дом, еще 24 введены в эксплуатацию и готовятся к заселению. Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, общий объем проектируемого, строящегося и введенного по программе реновации жилья составляет более 13 млн кв. м.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.