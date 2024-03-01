Крупнейшие банки РФ в январе уменьшили выдачу ипотеки на 11% в количественном выражении

Согласно отчету аналитического центра ДОМ.РФ, объемы ипотечного кредитования в годовом выражении сократились на 2%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Двадцать крупнейших ипотечных банков РФ в январе 2024 года выдали 70 тыс. ипотечных кредитов, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы ипотечного кредитования в годовом выражении сократились на 2% - до 276 млрд рублей. Такие данные приводятся в отчете аналитического центра ДОМ.РФ.

"Крупнейшие банки предоставили 70 тыс. кредитов (-11% к январю 2023 г.) на 276 млрд руб. (-2%). Снижение произошло исключительно за счет сегментов готовых квартир (-34% по количеству к январю 2023 г.) и готовых индивидуальных домов (-18%) из-за высоких рыночных ставок", - говорится в материалах.

После ввода комиссий по льготным кредитам концентрация выдачи в крупнейших банках стала снижаться, а банки, которые не вводили комиссию, существенно улучшили свои позиции как по общей выдаче, так и по объему предоставленных кредитов с господдержкой, прокомментировал руководитель аналитического центра Михаил Гольдберг. Его слова приводит пресс-служба. В частности, по данным аналитиков, доля Сбербанка в общем объеме выдачи топ-20 банков за месяц сократилась до 55% (-4 п. п. месяц к месяцу), ВТБ до 17% (-1 п. п.), Альфа-банка - до 6% (-1 п. п.), Росбанка до 1% (-1 п. п.), ФК "Открытие" до 1% (-1 п. п.).

При этом, согласно исследованию, выдача ипотеки с господдержкой на территории РФ в январе 2024 года выросла в годовом выражении на 32% по количеству (35 тыс. кредитов) и на 37% по сумме (184 млрд руб.). Рост наблюдался по всем программам, кроме льготной ипотеки (на фоне ужесточения ее условий в декабре 2023 г.).