Эксперт предупредила о риске дефицита новостроек и роста цен в Петербургской агломерации

Коммерческий директор группы компаний "А101" в Санкт-Петербурге Мария Орлова считает, что до середины лета конфигурация ипотечного рынка остается неопределенной

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Дефицит новых проектов, который способен привести к росту цен на 20% ежегодно, может начать формироваться на рынке первичного жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Такое мнение ТАСС высказала коммерческий директор группы компаний "А101" в Санкт-Петербурге Мария Орлова.

"На рынке первичного жилья Петербурга и Ленинградской области может начать формироваться дефицит новых проектов, который способен привести к росту цен на жилье до 20% в год уже в 2024 году", - сказала она.

Орлова пояснила, что с конца 2023 года правила выдачи ипотечных кредитов, от которых зависит порядка 90% продаж квартир, несколько раз менялись в сторону ужесточения, и до середины лета конфигурация ипотечного рынка остается неопределенной. По ее словам, логично, что приобретать участки под будущие проекты, тем более в кредит, при текущем уровне ключевой ставки, девелоперы не торопятся.

Прогноз снижения спроса на 30% за первую половину 2024 года также может вынудить девелоперов замедлить вывод на рынок новые корпуса в уже реализуемых проектах, считает собеседница агентства. "Подобная ситуация наблюдалась весной 2022 года, когда из-за значительного снижения интереса к недвижимости девелоперы фактически заморозили вывод на рынок новых объемов предложения", - отметила она.

ГК "А101" - один из крупнейших девелоперов, входит в перечень системообразующих предприятий России. Портфель текущих проектов группы составляет порядка 2,1 млн кв. м в рамках проектов комплексного развития территорий в Москве и Ленинградской области.