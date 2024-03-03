В Новой Москве девять домов ввели в эксплуатацию по программе реновации

Квартиры получили около 8,7 тыс. жителей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Около 8,7 тыс. жителей в Троицком и Новомосковском административных округах получили новое жилье в девяти новостройках в рамках программы реновации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Троицком и Новомосковском округах в эксплуатацию введены уже девять домов по программе реновации. Сейчас строятся еще четыре здания, 10 - в проектировании. Новые квартиры получили около 8,7 тыс. человек. Всего в ТиНАО новое жилье будет предоставлено более чем 22 тыс. жителей", - написал мэр.

Он также отметил, что ведется строительство и проектирование детских садов в Коммунарке, Десеновском, Московском и Внуковском поселениях. "В Новофедоровском недавно получили разрешение на ввод в эксплуатацию. В Рязановском планируют сразу четыре садика, три из них - по программе стимулирования создания мест приложения труда", - добавил Собянин.

Также в Коммунарке проектируют школу на 1,2 тыс. мест; в Десеновском, Московском, Филимонковском запланированы образовательные комплексы; в поселении Московский возводят большой спортивный объект с памп-треком и площадками для волейбола и воркаута, там же построена всесезонная спортплощадка, где сейчас работает бесплатный каток. Кроме того, в Первомайском поселении планируется организовать спортивно-реабилитационный комплекс, а в Филимонковском строят детско-взрослую поликлинику.