Новые квартиры в феврале получили около 3,5 тыс. москвичей

Всего с начала 2024 года жилье по реновации появилось у более 6,4 тыс. человек

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. жителей столицы РФ получили новые квартиры в феврале 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Правообладателями современных квартир в 115 новостройках в феврале стали свыше 3,5 тыс. жителей 183 старых домов. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Всего с начала этого года жилье по программе реновации получили уже более 6,4 тыс. москвичей", - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что больше всего договоров заключили жители районов Метрогородок (437), Коньково (360) и Кузьминки (301), затем следуют Можайский (207) и Дмитровский (193) районы.

"Наибольшее количество жилья по программе реновации возводится в Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах - 44, 42 и 30 домов соответственно", - отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5175 домов, в которых проживают около 1 млн. москвичей.