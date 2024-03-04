В "Бест-новострой" заявили, что московские новостройки продолжили дешеветь в феврале

Согласно исследованию компании, показатель в сравнении с январем снизился на 2,2% и составил 497,5 тыс. рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Цены на новостройки в пределах старых границ Москвы продолжили снижение в феврале 2024 года, по итогам месяца средняя стоимость 1 кв. м уменьшилась на 2,2% - до 497,5 тыс. рублей. Такие данные приводятся в исследовании компании "Бест-новострой".

"В феврале средневзвешенная цена 1 м в московских новостройках продолжила снижение и откатилась ниже психологической отметки в 500 тыс. рублей за "квадрат" (в целом во всех сегментах - прим. ТАСС). По итогам февраля показатель в сравнении с январем снизился на 2,2% и составил 497,5 тыс. рублей", - говорится в материалах.

В частности, в комфорт-классе за февраль отмечается снижение средней цены 1 кв. метра приблизительно на 1% - до 328,7 тыс. рублей. В элитных новостройках 1 кв. м подешевел примерно на 0,5% - до 2,18 млн рублей.

Как пояснили ТАСС в компании, снижение цен на новостройки в старых границах Москвы началось в январе 2024 года, когда средняя стоимость 1 кв. м оказалась на 0,9% ниже декабрьских значений. Отмечается, что февральский показатель 2024 года сопоставим со значениями середины августа прошлого года, но в годовом выражении сохраняется рост - по сравнению с февралем 2023 года цены увеличились на 12%.