Исследование: стоимость квадратного метра жилья в России за лето выросла на 3%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Цена на квадратный метр жилья в России за июнь-август 2018 года подорожала на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании "Aвито Недвижимость" в 23 крупнейших городах России.

"За три летних месяца 2018 года на "Авито Недвижимость" квадратный метр как в новостройках, так и на вторичном рынке подорожал на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 52,3 и 49 тыс. рублей соответственно. Таким образом, в июне-августе 2018 года в целом по России квадратный метр в новостройках стоил на 7% дороже, чем "вторички", - говорится в сообщении.

Самый активный рост цен отмечался в Новосибирске. Средняя стоимость квартир в новых домах увеличилась на 12% и стала равна 59 тыс. руб. за кв. м., вторичное жилье подорожало на 6%, до 65 тыс. рублей за кв. м. Новостройки за отчетный период значительнее всего подорожали в Волгограде (9%), Иркутске и Казани (по 8%), а готовое жилье - в Санкт-Петербурге и Казани (по 7%), а также Уфе (6%). Снижение же произошло в Тольятти в сегменте новостроек на 2% и в Челябинске на вторичном рынке, в остальных регионах цены выросли.

Москва стала единственным городом, где цены снизились и на новостройки, и на готовое жилье: на 2% и 1% до 195,7 и 216,6 тыс. рублей соответственно. "Как и год назад, жилплощадь в новостройках столицы стоит дороже, чем на вторичном рынке. Однако за счет активного строительства общее предложение жилой недвижимости выросло настолько, что в условиях жесткой конкуренции за покупателя стали падать не только цены на рынке первичной, но и вторичной недвижимости", - приводится в сообщении слова управляющего директора "Авито Недвижимость" Ивана Дубровина.

Разрыв в ценах на первичное и вторичное жилье в столице составил 11% - это самый большой разрыв в ценах на рынке жилья в России. Так, например, он составил 4% в Ижевске, Перми и Нижнем Новгороде. Городами с самыми высокими ценами на квартиры стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Первую пятерку городов по доступности жилплощади как на вторичном рынке, так и в новостройках составили Ульяновск, Челябинск, Тольятти, Саратов и Омск.