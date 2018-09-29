Правительство предложило направить на "детскую" ипотеку почти 32 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство России предлагает выделить на поддержку ипотечных программ для семей, имеющих детей, 31,8 млрд рублей в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (входит в нацпроект "Демография") в течение трех лет. Об этом говорится в опубликованных в субботу материалах, предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.

"В рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на: предоставление российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам, предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей - в 2019 году в объеме 9,2 млрд рублей, в 2020 году - 11,5 млрд рублей, в 2021 году - 11,1 млрд рублей", - говорится в документе.

В свою очередь, федеральный проект "Ипотека" нацпроекта "Жилье и городская среда" бюджетных ассигнований не предусматривает, ранее сообщал ТАСС. "В рамках федерального проекта "Ипотека" предполагается осуществить мероприятия, направленные на совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию федерального проекта не предусмотрены", - говорится в документе.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со ставкой 6% в случае рождения второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить 6% ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей. Программа предусматривает приобретение квартир на первичном рынке.

По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Согласно правилам, государство субсидирует заемщику ставку в течение трех лет при рождении второго ребенка; пяти лет при рождении третьего или последующего ребенка; и восьми лет если в течение пяти лет с 2018 по 2022 год, в семье, участвующей в программе, родится и второй, и третий ребенок. При этом, по данным эксперта, средний срок, на который оформляется ипотечный кредит в России, в 2018 году составляет 16 лет.

Программой воспользовались около 900 семей по состоянию на конец сентября 2018 года, ранее сообщал ТАСС.