Минстрой разрабатывает программу финподдержки регионов для решения проблемы дольщиков

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ работает над программой финансовой поддержки субъектов в решении проблемы обманутых дольщиков, так как инструмент предоставления участков земли для застройщиков в обмен на квартиры себя исчерпал. Об этом заявил журналистам в Уссурийске министр Владимир Якушев.

"Инструменты, которые мы давали субъектам Российской Федерации, это предоставление земельных участков из федеральной собственности. На данный момент субъектам РФ за 2017-2018 годы предоставлено 256 га. Субъекты работают над этими земельными участками, пытаются ввести их в оборот для того, чтобы найти заинтересованных застройщиков, которые в обмен на эти участки предоставят квартиры для тех людей, которые сегодня попали в категорию обманутых дольщиков. Но этот инструмент уже, наверное, исчерпал себя, и, конечно, для того, чтобы решить эти проблемы, субъекты нуждаются в финансовой поддержке", - заявил Якушев.

Он отметил, что количество обманутых дольщиков и домов в Российской Федерации не уменьшается. И хотя сегодня введен ряд ограничений, уменьшающий возможности их появления, накопленная годами проблема остается. "Сегодня мы думаем над такой серьезной программой поддержки субъектов, чтобы данный вопрос решить", - сказал министр.

По данным Минстроя РФ, на 1 октября 2018 года в региональные планы-графики восстановления прав обманутых дольщиков включено 898 проблемных объектов, на 1 января этот показатель составлял 836. Число граждан, включенных в реестр, на 1 октября равнялось 37,6 тыс. человек, что на 10,4% больше по сравнению с началом года. Из перечня проблемных было исключено 49 объектов, добавлено - 67.