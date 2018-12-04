Документы на новое жилье по программе реновации до конца года получат еще 5 тыс. человек

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Около 5 тыс. человек в Москве уже переселяются из старых пятиэтажек в новые квартиры по программе реновации, до конца года документы на новое жилье получат еще столько же москвичей, сообщил в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник, заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Около 5000 человек сегодня уже переселяются. Людям не приходится ждать, когда построят стартовые дома - жилищные условия они смогут улучшить уже сейчас. Задача - до конца года передать документы на новые квартиры еще 5000 человек. С уверенностью можно сказать, что, несмотря на все наши опасения, программа реновации пошла", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что правительство сконцентрировало все силы на поиске стартовых площадок. "У нас сейчас 295 стартовых площадок на 4,8 млн кв. м", - уточнил он.

По словам Хуснуллина, приобрести дополнительные метры изъявили желание уже 94 человека. Этот небольшой процент он объяснил скоростью всего процесса. "То есть по мере того, как все эти 10 000 человек получат уведомления, массив будет возрастать. Например, в одном доме у нас из 120 переселяемых квартир жители восемнадцати хотят докупить метры", - отметил Хуснуллин.

Он напомнил, что дополнительные метры жители покупают со скидкой в 10%. "Оценку каждого дома делает независимая оценочная компания, которая выбирается на конкурсе. Есть единственное ограничение: человек может докупить совокупно до 100 кв. м, не больше. Если у него квартира 40 кв. м, например, он может купить еще одну со скидкой 10%", - рассказал заммэра Москвы.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.