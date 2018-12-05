"Лидер-Инвест" планирует увеличить поступления от продаж более чем вдвое по итогам года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Девелоперская компания "Лидер-Инвест" (входит в АФК "Система") по итогам 2018 года рассчитывает увеличить денежные поступления от продаж в 2,3 раза по сравнению с 2017 годом. Об этом на форуме "Итоги года РБК. Рынок недвижимости 2018" сообщил президент компании Олег Мамаев.

"Компания демонстрирует высокую динамику продаж. По итогам года мы рассчитываем на рост в 2,3 раза в денежном выражении и в 2,8 раза в проданных площадях", - сказал Мамаев.

Он отметил, что в этом году девелопер запустил два проекта комплексного освоения территорий на 250 и 400 тыс. кв. м.

Мамаев добавил, что компания рассчитывает на сохранение и наращивание темпов продаж в 2019 году, когда поменяются условия финансирования стройки и девелоперы лишатся возможности привлекать средства граждан напрямую.

"Нам бы очень хотелось, чтобы новый закон позволил нам эту динамику сохранять в ближайшие пять-десять лет, потому что мы понимаем, что это будет поддержано спросом", - резюмировал Мамаев.

"Лидер-Инвест" - девелоперская компания, входящая в состав холдинга АФК "Система". В портфеле компании - 45 проектов общей площадью около 3 млн кв. м.