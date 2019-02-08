Минстрой обсудит с Минобороны проблему задолженностей по коммунальным услугам на Кубани

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ обсудит с представителями Министерства обороны проблему задолженности по оплате коммунальных услуг владельцами ведомственного жилья после обращения главы города Кореновска (Краснодарский край), в котором из-за этого могут ограничить поставки газа, сообщил в пятницу заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров на форуме "Комплексное развитие городов современной России: проблемы и пути решения".

И.о мэра Кореновска в Краснодарском крае Максим Шутылев сказал, что в городе Министерством обороны построено 12 многоквартирных домов, которые были сданы в эксплуатацию в 2013 году. Распределено 60% ведомственных квартир, пользователи которых оплачивают коммунальные услуги. Шутылев добавил, что из-за невыполнения обязанностей по оплате коммунальных услуг по оставшимся квартирам "от Газпрома получили уже уведомление, что на весь город Кореновск будет ограничение по поставкам газа", также имеются задолженности по взносам в фонд капремонта.

"Проблема стоит во многих субъектах РФ, где идет интенсивное строительство Министерством обороны жилья для военнослужащих. На данном этапе решения его нет, проведем совместное совещание с коллегами из Минобороны, мы с ними плотно работаем по вопросам задолженностей за поставленные коммунальные услуги", - сказал Егоров.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства добавил, что отдельно будет прорабатываться вопрос передачи нераспределенного ведомственного жилья муниципалитетам.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, по состоянию на август 2018 года теплоснабжающие организации задолжали за природный газ более 3 млрд рублей и 2 млрд - за водоснабжение и электроэнергию. В списке крупных должников - предприятия Тихорецкого, Северского и Темрюкского районов, а также Краснодара.

Всероссийский общественно-политический форум открылся в пятницу в Краснодаре. Мероприятие направлено на обсуждение исполнения майских указов президента РФ. В форуме принимают участие представители семи субъектов РФ, 17 городов России и 52 федеральных эксперта. Запланирована работа пяти тематических площадок: "Город комфортного проживания", "Город экологического благополучия", "Город открытых коммуникаций", "Город экономического роста", "Умный город".