Мутко призвал создать новый механизм передачи регионам неиспользуемых федеральных земель

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Новый механизм передачи неэффективно используемых федеральных земель регионам и муниципалитетам необходимо разработать в России. Об этом на заседании Общероссийского конгресса муниципальных образований в пятницу заявил вице-премьер Виталий Мутко.

"Нам предстоит очень серьезная работа в области землепользования, потому что под 60% земель федеральных просто используется никак <...> Мы должны принять более смелый механизм изъятия земель федеральных и передачи в развитие муниципалитетам и регионам", - сказал Мутко.

По его словам, вопрос земельных отношений следует решать вместе с региональными и муниципальными властями.

Как сообщалось ранее, Счетная палата РФ считает неэффективным использование федеральных земель и предлагает разработать критерии для оценки целесообразности их оборота. В частности, речь идет о разработке стратегического документа с целевыми показателями оборота участков. Также контрольное ведомство предлагает проработать вопрос о передаче неразграниченных земель в собственность регионов, обеспечить достоверность сведений о земельных участках в федеральной собственности в государственных информационных системах.