Власти Москвы считают непростой задачей подбор стартовых площадок для реновации в центре

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подбор стартовых площадок для начала реализации программы реновации в Центральном административном округе (ЦАО) стал непростой задачей для столичных властей, этот процесс пока продолжается, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос о возможных сроках начала реновации в центре города.

"Конечно же, ищем стартовые площадки в ЦАО. Это непростая задача в целом - найти стартовые площадки для того, чтобы людей без сноса переселить, а оставшиеся объекты недвижимости приспособить либо под иные цели, либо под цели дальнейшего проживания", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что из всех домов, которые вошли в программу реновации, порядка 200 признаны ценными градостроительными объектами. "Сейчас мы делаем анализ, обследование этих зданий, что с ними делать - реконструировать, ремонтировать, приспосабливать для других нужд", - сказал Хуснуллин.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

На конец декабря переселение в новые дома вели более 10 тыс. человек, реновация стартовала в шести административных округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, в ближайшее время реновация затронет Юго-Восточный округ.