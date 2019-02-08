В Коми построили дом для молодых ученых

СЫКТЫВКАР, 8 февраля. /ТАСС/. Строительство 12-квартирного дома для молодых ученых завершилось в Республике Коми. Двухэтажный объект, возведенный впервые за последние 25 лет, был построен в рамках адресной инвестиционной программы "Жилье для молодых", сообщил в пятницу журналистам врио директора Федерального исследовательского центра "Коми научный центр УрО РАН" Владимир Володин.

"Завершена наша героическая стройка 12-квартирного дома для молодых ученых в поселке Еляты Сыктывдинского района на землях Коми научного центра [дом начали возводить в 2013 году]. Дом сдан по адресной инвестиционной программе "Жилье для молодых", но еще не заселен - в институтах принимают заявки, идет выбор претендентов на квартиры. Ученым нужно соответствовать ряду требований", - рассказал Володин.

По его словам, жилищные проблемы ученых решаются также путем выдачи жилищных сертификатов. У Коми научного центра имеется в распоряжении большой пул служебных квартир, поэтому "общежитие в центре Сыктывкара постепенно пустеет". Ранее жилье для ученых строили в 1980-е.

Коми научный центр был создан в 1944 году на основе эвакуированных в Великую Отечественную войну Карельского, Кольского филиалов АН СССР и местных исследовательских групп в Сыктывкаре. На сегодня Коми НЦ является одним из крупнейших академических научно-исследовательских комплексов на Европейском Севере России. Объединяет шесть институтов: геологи, биологии, физиологии, химии, социально- экономических и энергетических проблем Севера, а также Институт языка, литературы и истории. В составе президиума Коми НЦ находятся: отделы математики, сравнительной кардиологии, научный архив, а также Выльгортская научно-экспериментальная биологическая станция.

Коми НЦ имеет свое издательство, библиотеку, архив, музеи геологии, биологии, археологии. В Коми сложились и работают известные всему миру научные школы академиков Николая Юшкина по минералогии, Михаила Рощевского по экологической физиологии, Юрия Оводова по молекулярной иммунологии и биотехнологии. В Коми НЦ работает более 1200 сотрудников.