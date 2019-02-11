Почти 500 проектов благоустройства реализуют в малых городах России за шесть лет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Восемьдесят проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях планируется реализовывать в России каждый год в ближайшие шесть лет, следует из материалов по нацпроекту "Жилье и городская среда", опубликованных на сайте правительства РФ.

Реализация проектов победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будет выглядеть следующим образом: 2019 год - 80 проектов, 2021 год - 240, 2024 год - 480 (нарастающим итогом), следует из материалов.

Как ранее сообщалось, данный конкурс будет проводиться ежегодно. Итоги первого из них были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.