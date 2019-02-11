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Публикация национальных проектов

Регионы до конца 2019 года примут программы расселения аварийного жилья

Всего до 2024 года планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Регионы до конца 2019 года примут программы расселения аварийного жилья, следует из материалов к национальному проекту "Жилье и городская среда", опубликованных на сайте правительства РФ.

Всего до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Теги
РоссияПубликация национальных проектов
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